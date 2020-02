B Henrique é parado em blitz no RJ e apresenta CNH de SP; polícia investiga se o documento é falso

O atacante Bruno Henrique está vivendo o melhor momento da sua carreira. O jogador é um dos principais nomes do elenco Rubro-negro e, por conta disso, já é considerado um ídolo para a torcida flamenguista.

Na madrugada deste sábado, o atacante acabou sendo parado por uma blitz da Lei Seca na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo informações do G1, o jogador acabou apresentando uma CNH de São Paulo, mas o documento não foi localizado no sistema de informática do Detran do Rio de Janeiro.

A reportagem do G1 informa que será feito uma perícia no documento, onde vai ser analisado se houve um erro no banco de dados ou se o documento é falso. Caso o documento seja falso, o jogador do Flamengo poderá ser indiciado por uso de documento falso. Usar documento falso prevê uma pena de até seis anos de reclusão.

Além disso, Bruno Henrique se recusou fazer o teste do bafômetro, por conta disso levou uma multa por andar sem habilitação e por se recusar a fazer o teste. O jogador chamou uma pessoa habilitada para retirar o veículo do local.