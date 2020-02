Bahia x Vitória | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Com os dois clubes precisando urgentemente da vitória para amenizar o clima de bastidores, ​Bahia e Vitória fecham preparação para o primeiro Ba-Vi da temporada. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, os arquirrivais da capital se enfrentam na Arena Fonte Nova que, por determinação judicial, terá somente torcedores tricolores. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este clássico:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Bahia x Vitória ​Motivo: ​Terceira rodada da Copa do Nordeste 2020 ​Data: ​08/02/2020 ​Hora: ​18h (de Brasília) ​Local: ​Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) ​Árbitro: ​Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Bahia: ​Douglas; João Pedro (Nino), Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio, Gregore, Daniel (Régis); Arthur Caíke, Rossi (Clayson), Gilberto. ​Provável Vitória: ​Ronaldo; Van, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Rend, Gerson Magrão (Jean) e Fernando Neto; Léo Ceará (Vico), Alisson Farias e Júnior Viçosa.

Vindo de uma eliminação vexatória ainda na primeira rodada da ​Copa do Brasil, o Bahia vive momento de enorme pressão, especialmente seu treinador, Roger Machado. Diante do cenário de turbulência, é altamente improvável que o Esquadrão poupe forças para este clássico, válido pela Copa do Nordeste. Algumas mudanças podem acontecer pelo aspecto técnico, já que diversos jogadores vivem começo de temporada abaixo da média.

Pelo lado do Vitória, o comandante Geninho tem apenas duas dúvidas relativas à formação que enviará a campo para o clássico. Regularizado, o volante Jean está à disposição e pode tomar a vaga do veterano Gerson Magrão, enquanto Vico e Léo Ceará disputam uma vaga no trio de ataque.

Últimos jogos e campanha no torneio

UM JOGO HISTÓRICO! No Ba-Vi da Lampions de 2010, o @ecvitoria massacrou o maior rival! Uma goleada impiedosa de 5 a 1! Você lembra desse jogo? E sábado tem mais! Ba-Vi pela 3ª rodada da Lampions, às 18h! Assine o @livefc e não perca absolutamente NADA do clássico! pic.twitter.com/j7siyQG417 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 5, 2020

​Bahia ​Vitória ​Bahia 2 x 0 Conquista (26/01) ​Fortaleza 0 x 0 Vitória (25/01) – CdN ​Bahia 2 x 0 Imperatriz (28/01) – CdN ​Fluminense de Feira 2 x 2 Vitória (26/01) ​Bahia de Feira 0 x 1 Bahia (29/01) ​Vitória 2 x 2 Juazeirense (29/01) ​Bahia 1 x 1 Jacuipense (02/02) ​Sport 1 x 1 Vitória (01/02) – CdN ​River-PI 1 x 0 Bahia (05/02) – CdB ​Conquista 1 x 2 Vitória (02/02)

Com compromissos do Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil mesclados – com algumas datas do Regional quase coincidindo com as do Estadual -, Bahia e Vitória estão testando bastante a profundidade de seus elencos neste início de 2020. Nas duas rodadas anteriores, o Bahia somou quatro de seis pontos possíveis, empatando com o Santa Cruz e vencendo o Imperatriz (MA). O Vitória, por sua vez, teve pela frente dois adversários da ​Série A do futebol brasileiro, somando dois empates: Fortaleza e Sport Recife.