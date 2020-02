A emissora está fazendo parceria com a Sato Company.

A Band, via negociação com a Sato Company, poderá reprisar as séries “Jaspion” e “Changeman”. O canal também exibirá “Orange Is The New Black”. Com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL.

Ainda não se sabe a partir de quando as produções serão reexibidas, nem os horários de apresentações.

A única certeza é que nas duas próximas semanas, a Band focará nas transmissões do Carnaval da Bahia.