Band Folia inicia transmissão do Carnaval nesta sexta-feira – Bastidores

Ju Moraes e Ju Guimarães comandam a folia direto de Salvador.

A Band dá a largada para o Band Folia 2020 nesta sexta-feira (21). Depois de mais de duas décadas de Carnaval, a emissora renova seu olhar e seu laço com Salvador em uma programação repleta de novidades com apresentação de Ju Moraes e Ju Guimarães.

Dezenas de equipes estarão trabalhando em todas as praças. Na sexta-feira e no sábado, além da festa na capital baiana, o público poderá acompanhar flashes do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Ainda no sábado, a transmissão mostra os bastidores do tradicional Baile do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Em Salvador, o estúdio estará localizado no badalado Planeta Band, um dos maiores e mais completos camarotes do circuito Barra-Ondina. Além da localização privilegiada, o espaço possui o melhor mirante do Carnaval, onde os trios sempre fazem uma parada especial.

Ju Moraes, que estreou no comando do Band Folia no ano passado, comemora sua volta ao palco da maior festa popular do Brasil. “Acho que esse ano será ainda mais gostoso. Eu já me sinto mais próxima do espectador da Band e acredito que isso vai ajudar na nossa conexão. O grande barato do Band Folia é poder mostrar para o mundo o quanto nosso Carnaval é rico e democrático. Temos a maior festa popular do planeta acontecendo em vários lugares do país e vamos transmitir essa diversidade. Quero que as pessoas tirem o pé do chão em casa e sintam essa energia”, afirma.

Durante a apresentação, a cantora também promete soltar a voz ao vivo, deixando o clima ainda mais descontraído. “O Carnaval faz parte da minha vida desde sempre. Me sinto muito confortável em falar sobre o assunto porque vivi essa festa de todas as formas e garanto: é impossível ficar só olhando. Estar ali e ver tantos amigos passando, cantando nos trios… Todos sabem o quanto eu adoro essa folia e eles sempre param para dividirmos esses momentos. Sou muito grata pelo carinho”. Para Ju Moraes, a festividade vai muito além da curtição. “Carnaval para mim é democracia e resistência. Um povo que mesmo diante de tantos problemas consegue organizar e reunir milhares de pessoas do mundo inteiro para celebrar a cultura brasileira. Cabe tudo dentro dessa festa: todas as pessoas, todas as músicas. E vamos levar isso à tela do Band Folia”, enfatiza.

Ju Guimarães, que trabalha há 14 anos na emissora e já participou de pelo menos 11 edições do Band Folia como repórter, ficou emocionada ao receber o convite para apresentar o programa no circuito Barra-Ondina. “É a realização de um sonho. Saber que farei parte disso tudo está me fazendo transbordar de alegria. Fora que ancorar a transmissão com a Ju Moraes vai ser uma experiência incrível porque já a admirava como cantora e, no ano passado, me surpreendi com ela apresentando o Carnaval. Estou muito ansiosa”, diz a jornalista que, como uma boa baiana, é apaixonada pela folia. “Nosso povo é festeiro por natureza e durante os dias de evento vemos encontros de gerações e classes curtindo em harmonia, sem distinções. Isso é muito lindo! Temos artistas diferenciados, as músicas são carregadas de referências da nossa cultura. A gente passa o ano inteiro esperando esse momento chegar”.

Para aguentar a maratona, Juliana intensificou sua preparação. “Já tenho uma rotina de atleta e pratico atividades físicas regularmente: corro, faço musculação e jogo futevôlei, o que aumenta a minha disposição. Além disso, sigo uma dieta equilibrada. Também estou cuidando da voz com uma fonoaudióloga que é especialista em Carnaval. Fazemos vários exercícios e tenho algumas recomendações para colocar em prática durante os dias de trabalho”, enumera.