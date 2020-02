Barça encaminha contratação de atacante brasileiro após lesão de Dembelé

​ Aparentemente, o Barcelona chegou a um acordo para contratar Willian José da Real Sociedad, após a notícia de que Ousmane Dembélé vai ficar de fora por até seis meses depois de passar por uma cirurgia no tendão..

O francês fez apenas nove jogos nesta temporada devido a uma batalha constante com problemas de lesão, sendo a mais recente na vitória por 2-1 sobre o CD Leganés no início desta temporada.

O Barcelona confirmou agora que Dembélé não estará disponível por mais seis meses, descartando sua ida para a França na Euro 2020 e pelo menos até o início da temporada 2020/21 para o clube.

Em uma declaração em seu site oficial, o Barcelona disse: “Ousmane Dembélé foi submetido a uma cirurgia em Turku, na Finlândia, onde foi operado pelo Dr. Lasse Lempainen por um tendão rompido próximo da coxa direita e ficará fora dos campos por volta de 6 meses”.

¿Qué está haciendo el Barcelona a dos días del partido más importante de la #realsociedad en dos décadas? Enredar con Willian José. Nuestro 9. Ni valores, ni clase, ni honestidad, ni respeto. Luego se enfadan cuando, del rival, destacas su señorío. Un club tóxico. — Øier Fano Dædebat (@oierfano) February 11, 2020

Embora a lesão de seis meses de Dembélé seja um golpe para o time, o Barça pode receber uma permissão especial da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para fazer uma nova contratação fora da janela de transferências.

Segundo a RTVE (via Sport), o Barcelona espera receber o sinal verde da RFEF e, aparentemente, chegou a um acordo com a Real Sociedad para fechar a contratação do atacante Willian José.

O jogador de 28 anos foi alvejado pelo clube durante a janela de transferências de janeiro, mas a Real Sociedad recusou a proposta devido à sua cláusula de liberação de € 70 milhões.

Agora o clube Catalão está oferecendo 35 milhões de euros pelo centro-avante e parece que a negociação está bem encaminhada para o acerto entre as duas partes.

Neste momento, não se sabe exatamente por que o Real Sociedad deixaria José deixar San Sebastián pela metade de sua cláusula de liberação, especialmente durante um período da temporada em que eles não podem assinar um substituto direto.

Embora Jo brasileiro tenha perdido sua titularidade nesta temporada, Alexander Isak, de 20 anos, é o único outro atacante reconhecido disponível para o clube.