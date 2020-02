Barcelona confirma contratação de R$ 84 milhões para ter atacante ‘de emergência’

​Na manhã desta quinta-feira (20), o Barcelona oficializou uma importante contratação para a sequência de sua temporada 2019/20. Após obter ​permissão especial da Liga para fechar uma negociação fora do período da janela de transferências – movimentação possível apenas devido à grave contusão do francês Ousmane Dembélé – o clube da Catalunha buscou sua ‘solução emergencial’ dentro do território espanhol.

Trata-se do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, jogador de 28 anos que defendia o Leganés. A contratação custou 18 milhões de euros aos cofres do Barcelona, algo em torno de R$ 84 milhões. O contrato assinado terá validade de quatro temporadas – até junho de 2024 -, com multa rescisória estabelecida em 300 milhões de euros.





​​Com o retorno de Luis Suárez aos gramados programado apenas para ​meados de abril e sem Dembélé até 2020/21, o Barcelona precisou improvisar neste mercado ‘fora de época’. Seu novo contratado não tem números impressionantes na temporada, mas era um dos destaques do modesto time do Leganés com seis tentos nesta edição de La Liga.