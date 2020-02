Barcelona ganha permissão para contratar atacante no lugar de Dembélé; nome surge como favorito

Boa notícia pelos lados do Camp Nou. ​Finalmente, o ​Barcelona recebeu permissão para assinar com um novo atacante para substituir o lesionado Ousmane Dembélé.

O francês passou por uma cirurgia no tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita e deve ficar quase seis meses fora de ação. Como Suárez também está lesionado por longo período, o clube pediu à Federação Espanhola uma permissão especial para assinar com um substituto fora da janela de transferências.

De acordo com o jornal ​Mundo Deportivo, a entidade concedeu autorização ao Barça para contratar um novo homem de frente, e agora os blaugranas têm 15 dias para reforçar o setor. Eles podem contratar alguém de outro time espanhol ou um jogador que atualmente não tem clube. Ángel Rodríguez, do Getafe, Lucas Pérez, do Alavés, e Loren Morón, do Real Betis, foram especulados, mas a publicação acredita que Martin Braithwaite, do Leganés, é o candidato mais provável a integrar o elenco do técnico Quique Setién.

Antes mesmo de obter a permissão da federação, o clube vinha monitorando o mercado espanhol em busca de alternativas para o momento em que fosse dado o ‘ok’ com este propósito. O diretor Guillermo Amor confirmou (via jornal ​Sport) que houve um atraso na obtenção de permissão. Antes da decisão, ele disse:

“Muito foi falado, mas ainda não temos sinal verde da Federação para contratar. Ainda não recebemos nada oficial. Se recebermos, o clube tomará a decisão que tiver que ser tomada. Primeiro, temos que ver se obtemos autorização. O que está claro é que o clube vem trabalhando muito nisso. Trabalhamos duro todos os dias, analisando e melhorando e, quando chegar o momento, faremos o melhor para o clube. Isso não está posto em dúvida”, declarou.

Lá atrás, quando eu falei “Barcelona podia contratar o Sarabia, seria um bom reservar”

Fui chamado de Loko

Agora tá aí

Sarabia bem no Psg e o Barcelona desesperado atrás de um atacante com umas especulação de 35mi euros no William José

APLAUSOS SENHORAS E SENHORES, APLAUSOS — Lucas pq sim (@mat_lucasp) February 12, 2020

Uma possível razão para o atraso poderia ter sido a incerteza de La Liga sobre a gravidade da lesão de Dembélé. Sugeriu-se que os dirigentes da liga não estivessem convencidos de que o atleta perderia seis meses de ação; portanto, eles estavam trabalhando em estreita colaboração com uma equipe especializada para tentar determinar se tal dispensa faria sentido.

Pensa-se que o Barcelona tenha duas listas paralelas quando se trata de atacantes. Eles estão procurando uma grande contratação no próximo verão europeu para oferecer uma concorrência genuína a Luis Suárez, mas, enquanto isso, a saída é buscar uma opção “plano B” como Braithwaite para oferecer uma solução a curto prazo.