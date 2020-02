Barcelona prepara para agosto uma homenagem histórica a Ronaldinho Gaúcho

​O dia 19 de agosto promete ficar marcado ma memória de todos. Afinal, o Camp Nou se vestirá com trajes de gala para homenagear um dos grandes jogadores da história do Barcelona: Ronaldinho Gaúcho, reconhecidamente, também, um dos maiores nomes de todos os tempos do futebol mundial.

Em um ato altamente esperado na capital da Catalunha, o Bruxo (não é por nada que ele recebeu este apelido) voltará a pisar o gramado da casa blaugrana para a disputa de um jogo como integrante do Barça Legends. Na ocasião o time enfrentará um combinado de estrelas do planeta. A informação da emissora de rádio RAC1 é de que, do outro lado, estarão nomes que já foram companheiros de Ronaldinho, como Andrea Pirlo, Thierry Henry, Roberto Carlos, Paved Nedved, Javier Saviola e Paolo Maldini. Se fala, também, que Diego Armando Maradona pode participar da homenagem.

O gaúcho, que anunciou a aposentadoria há dois anos, vestiu a camisa do Barcelona entre 2003 e 2008. Neste período, se transformou na figura maior do time, conquistando, entre outros títulos, o Campeonato Espanhol (duas vezes) e a Liga dos Campeões (uma vez). O camisa 10, com toda a sua magia, acabou eleito o melhor atleta do mundo em duas vezes. Mas, acima de tudo, ajudou a mudar os rumos do clube, lançando as bases daquele que, mais tarde, seria reconhecido como o grande Barça de todos os tempos.