Barcelona recebe boa notícia sobre recuperação de Suárez; Champions vira ‘foco’

​Em meio à instabilidade de atuações/desempenho e frustrações de mercado na busca por um reforço para o ataque, o Barcelona recebeu uma boa notícia nesta semana: seu camisa 9, ​Luis Suárez, pode acabar retornando aos gramados antes do prognóstico inicial traçado pelo departamento médico do clube.

De acordo com a apuração do site ‘Goal’, o centroavante de 33 anos está evoluindo bem em seu processo de recuperação após cirurgia no menisco do joelho direito, tendo boas chances de voltar a ficar à disposição da comissão técnica blaugrana em meados de abril.

Barcelona sente falta DEMAIS do Suarez. Time não tem presença de área nenhuma. Meio campistas rodam, rodam e rodam a bola procurando alguém na área, mas ninguém faz sequer uma infiltração. — Andre Pandelot (@andrepandelot) February 6, 2020

Como destaca o ​UOL Esportes, a projeção inicial era de que o uruguaio ficaria pelo menos quatro meses fora de combate, cenário que, se confirmado, o tiraria de combate até meados do mês de maio (sua lesão foi no dia 12 de janeiro). Agora, o clube está otimista em tê-lo para uma hipotética quartas de final da ​Champions League. Para isso, é claro, o Barcelona precisará eliminar o Napoli nas oitavas, programadas para os dias 25 de fevereiro e 18 de março.