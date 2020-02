Barcelona x Getafe | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Neste final de semana, retorna a ação em ​La Liga 2019/20, edição disputada ‘cabeça a cabeça’ pelos gigantes Barcelona e Real Madrid. No sábado (15), os atuais campeões recebem o excelente Getafe no Camp Nou, partida que promete ser bastante desafiadora para a equipe de ​Lionel Messi e cia. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Barcelona x Getafe ​Motivo: ​24ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​15/02/2020 ​Hora: ​12h (de Brasília) ​Local: ​Camp Nou, em Barcelona (ESP) ​Árbitro: ​Guillermo Cuadra Fernández (ESP) ​Onde assistir: ​Fox Premium

Prováveis escalações

​Provável Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Fati, Messi, Griezmann​. ​Provável Getafe: ​Soria; Nyom, Etxeita, Dakonam, Olivera; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Molina.

O Barcelona tem duas baixas longas envolvendo seu sistema ofensivo, com ​Luis Suárez trabalhando para retornar em abril e o francês Ousmane Dembélé fora de combate até o final da temporada por conta de uma grave lesão no tendão. Lenglet cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Betis, enquanto Piqué retorna ao time após um jogo fora, suspenso.

Comandado por José Bordalás, o surpreendente Getafe visita o Camp Nou quase completo. Sua única baixa fica a cargo do lateral uruguaio Damián Suárez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Seu substituto natural é Allan Nyom.

Últimos cinco jogos

​Barcelona Getafe​ ​Valencia 2 x 0 Barcelona (25/01) ​CF Badalona 2 x 0 Getafe (11/01) – Copa ​Barcelona 5 x 0 Leganés (30/01) – Copa ​Leganés 0 x 3 Getafe (17/01) ​Barcelona 2 x 1 Levante (02/02) ​Getafe 1 x 0 Real Betis (26/01) ​Athletic Bilbao 1 x 0 Barcelona (06/02) – Copa ​Athletic Bilbao 0 x 2 Getafe (02/02) ​Real Betis 2 x 3 Barcelona (09/02) ​Getafe 3 x 0 Valencia (08/02)

Se mantendo vivo às duras penas na perseguição ao líder Real Madrid, o Barcelona ainda sonha com duas taças na temporada, já que tem as oitavas da ​Champions League ainda por disputar. Três pontos separam o gigante da Catalunha de seu arquirrival: 49 x 52.

O Getafe tem apenas o Espanhol em seu calendário após ser eliminado precocemente na ​Copa do Rei. Contudo, não podemos chamar a temporada dos Azulones de decepcionante, muito pelo contrário: são a grande surpresa do futebol espanhol em 2019/20, donos da terceira posição na classificação com 42 pontos, à frente de Atletico, Valencia e outras potências.