Barcelona x Levante | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

No próximo domingo (2), o atual vice-líder do Campeonato Espanhol 2019/20 volta a campo, com objetivo claro de não deixar o Real Madrid despontar na ponta da tabela. Em casa, o Barcelona encara o modesto Levante, equipe que está na segunda metade da classificação. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Barcelona x Levante ​Motivo: ​22ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​02/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Camp Nou, em Barcelona (ESP) ​Árbitro: ​Valentin Pizarro Gomez ​Onde assistir: ​Fox Premium

Prováveis escalações

​Provável Barcelona: ​Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Griezmann, Messi, Ansu Fati. ​Provável Levante: ​Fernández; Cabaco, Postigo, Vezo; Miramon, Radoja, Campana, Tono; Rochina; Marti, Morales.

Sem conseguir fechar contratações para sua ​referência ofensiva nesta janela de inverno, o time da Catalunha seguirá apostando nos jovens de La Masia até a recuperação de Luis Suárez. O jovem Ansu Fati, de apenas 17 anos, se mantém entre os titulares ao lado de Griezmann e Messi. Dembélé e o goleiro Neto seguem no departamento médico.

Pelo lado do Levante, a lista de ausências é um pouco maior. O treinador Paco López não pode contar com Rober Pier, Oier Olazabal, Cheick Doukouré e Ivan Lopez. No comando do ataque, a esperança de gols é José Luis Morales.

Últimos cinco jogos e classificação

​Barcelona Levante​ ​Barcelona 2 x 3 Atlético (09/01) – Supercopa ​Atlético 2 x 1 Levante (04/01) ​Barcelona 1 x 0 Granada (19/01) ​Real Jaen 1 (4) x (5) 1 Levante (12/01) – Copa ​Ibiza 1 x 2 Barcelona (22/01) – Copa ​Levante 0 x 1 Alavés (18/01) ​Valencia 2 x 0 Barcelona (25/01) ​Sevilla 3 x 1 Levante (21/01) – Copa ​Barcelona 5 x 0 Leganés (30/01) – Copa ​Osasuña 2 x 0 Levante (24/01)

Com grande atuação de ​Lionel Messi, o Barcelona emplacou uma goleada convincente no meio de semana, sacramentando sua classificação às quartas de final da Copa do Rei. Em La Liga, no entanto, o clube catalão perdeu a liderança na rodada 21, ao ser batido pelo Valencia e testemunhar o Real Madrid vencer o Valladolid. Já o Levante ocupa a 13ª colocação, a nove pontos de distância da zona de rebaixamento, e não tem maiores pretensões na competição além de se manter na primeira divisão.