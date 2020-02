Barroca detona atuação do Coritiba após eliminação precoce na Copa do Brasil

​A ‘zebra’ voltou a passear pelo futebol brasileiro na noite da última quarta-feira (12), em especial nos jogos de primeira rodada da ​Copa do Brasil. Vasco e Atlético-MG ‘flertaram’ com a queda precoce, enquanto outros dois representantes da Série A acabaram, de fato, ficando pelo caminho: Sport e Coritiba, que retornaram à primeira divisão para esta temporada.

Coritiba repete a vergonha do ano passado e é eliminado na 1a fase da Copa do Brasil. 2019 pela URT, 2020 pelo Manaus. É inadmissível o jogo que o Coritiba fez. O trabalho do Barroca é até promissor, mas nem o pouco tempo de trabalho justifica essa eliminação precoce. — Guilherme Moreira (@gui__moreira) February 13, 2020

Apostando alto no mata-mata nacional, o Coxa teve uma jornada infeliz e foi batido por 1 a 0 pelo Manaus (MA). Como destaca o ​Globoesporte, o abatimento do elenco paranaense ao final do duelo era nítido e também se fez presente na coletiva do treinador Eduardo Barroca, que não poupou críticas à ineficiência de seus comandados nas finalizações.

“A gente criou várias oportunidades no segundo tempo, mas não tivemos a competência de ser efetivo ao concluir em gol. É uma eliminação extremamente dolorosa. Não faltou luta aos jogadores, mas a gente não teve competência. O adversário conseguiu fazer um gol, e vocês viram o que aconteceu no segundo tempo, o Manaus abdicou totalmente de jogar e a gente não teve competência”, criticou o treinador.

Derrota RIDÍCULA!! Uma vergonha pro Coritiba, já podemos prever como vai ser essa temporada de 2020… VERGONHA — Luana 🏹 (@luanaper_) February 13, 2020

Nas redes sociais, a torcida do ​Coritiba não escondeu sua irritação com o desempenho em Manaus. Ciente de que seus comandados deixaram e muito a desejar, o treinador se viu na obrigação de pedir desculpas: “A gente precisa se desculpar porque o torcedor tinha uma expectativa muito alta com relação a esse jogo. A gente precisa, com a força do nosso trabalho, dar a resposta em campo, voltar a jogar bem e conseguir bons resultados. Nada do que eu falar vai aliviar a dor do torcedor. A gente precisa, com atitude e com personalidade, saber sair dessa situação, dar a volta por cima e dar a resposta para o torcedor”, concluiu.