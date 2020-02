Bayern de Munique teme possível retorno de Thiago Alcantara ao Barça

​O Bayern de Munique está ‘preocupado’ com a possibilidade de o meio-campista Thiago Alcantara voltar ao Barcelona. O jogador ainda não entrou em acordo com a diretoria por sua renovação e teria interesse em um possível retorno ao clube espanhol.

Imaginem Busquests, De Jong e Thiago Alcântara no meio campo do Barcelona 😅😅😅 — 👽 (@andreluzia7) January 25, 2020

Thiago estreou na equipe catalã em 2009, com apenas 18 anos e disputou 100 partidas pelo clube. O meia chegou aos Bávaros em 2013 em busca de oportunidades e com o desejo de ser peça importante no time à época comandado por Pep Guardiola.

Até o momento, o brasileiro naturalizado espanhol disputou 220 partidas pelo Bayern de Munique, marcou 31 gols e deu 37 assistências.

De acordo com o jornal Sport, da Espanha, a diretoria alemã ‘teme’ que o meia decida retornar ao Barça. Thiago Alcantara tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2021 e, segundo a publicação, está em um momento-chave para prolongar sua permanência no Allianz Arena ou mudar de ares.

O periódico espanhol acrescenta que a preocupação dos alemães é com possível investida dos catalães, já que seria difícil manter o jogador. O clube teria oferecido um contrato no valor de 15 milhões de euros por temporada para a renovação, mas ainda não recebeu um ‘sim’, e acredita que a possibilidade de retornar à Espanha depois de sete temporadas longe pode mexer com o jogador.

Mais um gol, perfeito. No entanto, seria bom vc voltar para o Barcelona — Pogba (@Lucas_746) January 25, 2020

Thiago Alcantara tem 28 anos e está feliz no Bayern de Munique, mas considera o Barcelona a sua “casa”. O jogador vive uma fase sensacional e balançou as redes nos últimos três confrontos da Bundesliga. Os rumores se espalham na Europa, mas o futuro do meia ainda não foi definido.