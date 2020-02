Bayern de Munique x RB Leipzig | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Que tal um duelo entre líder e vice-líder para agitar este domingo (9) de futebol pelo mundo? A ​Bundesliga 2019/20, edição mais equilibrada dos últimos anos, reserva um pesado encontro entre Bayern de Munique e RB Leipzig, rivais que disputam o título nacional ‘cabeça a cabeça’ nesta temporada. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Bayern de Munique x RB Leipzig​ ​Motivo: ​21ª rodada da Bundesliga 2019/20 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​14h (de Brasília) ​Local: ​Allianz Arena, em Munique (ALE) ​Árbitro: ​Marco Fritz (ALE) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Bayern: ​Neuer; Pavard, Hernández, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Müller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski. ​Provável Leipzig: ​Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Adams; Sabitzer, Nkunku; Schick, Werner.

O Bayern segue sua sina de lesões envolvendo jogadores da última linha. Boateng, Niklas Süle e Javi Martínez seguem no departamento médico e estão fora da partida. O veterano atacante Ivan Perisic completa a lista de ausências do Bayern. ​Coutinho, em má fase, perde posição no time titular e inicia o jogo no banco de reservas.

O RB Leipzig também tem os seus problemas para esta importante partida, coincidentemente envolvendo o mesmo setor do campo que seu arquirrival. Os zagueiros Orban e Ibrahima Kounaté estão fora de combate, o que deve implicar no francês Upamecano, distante das condições ideais, indo pro ‘sacrifício’ neste duelo. O meio-campista Kevin Kampl também é desfalque, com um problema no tornozelo.

Últimos cinco jogos e campanha

Bayern de Munique​ RB Leipzig​ ​Wolfsburg 0 x 2 Bayern (21/12) ​RB Leipzig 3 x 1 Augsburg (21/12) ​Hertha Berlin 0 x 4 Bayern (19/01) ​RB Leipzig 2 x 0 Union Berlin (18/01) ​Bayern 5 x 0 Schalke 04 (25/01) ​Eintracht Frankfurt 2 x 0 RB Leipzig (25/01) ​Mainz 05 1 x 3 Bayern (01/02) ​RB Leipzig 2 x 2 Mönchengladbach (01/02) ​Bayern 4 x 3 Hoffenheim (05/02) – Copa ​Eintracht Frankfurt 3 x 1 RB Leipzig (04/02) – Copa

Soberano nacionalmente durante as últimas sete temporadas, o Bayern de Munique, enfim, encontra alguma resistência nesta edição da Bundesliga. Oscilante e experimentando trocas de comando em sua área técnica, o Gigante da Baviera passa bem longe de emplacar uma campanha espetacular, mas ainda lidera a competição com 42 pontos. O RB Leipzig, que vem se consolidando como força no futebol do país, busca seu primeiro título relevante nesta edição e se mantém na cola dos bávaros, com 41 pontos.