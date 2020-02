Bayern ‘para de jogar’ em protesto contra a própria torcida pela Bundesliga

​O que era para ser uma goleada massacrante e tranquila ganhou contornos de revolta e incredulidade para o Bayern de Munique. O time bávaro visitou o Hoffenheim e vinha ganhando por 6 a 0 até que seus torcedores “ultras” roubaram a cena (e o restante da partida).

Com palavras de ordem contra Dietmar Hopp, dono do Hoffenheim, os torcedores do Bayern levaram faixas para protestar contra o regime “clube-empresa” que o adversário deste sábado adota. A situação, no entanto, saiu do controle, e os gritos tornaram-se mais ofensivos, a ponto de a partida precisar ser interrompida duas vezes. Os atletas voltaram ao vestiário numa delas, até que o jogo recomeçou. Ou mais ou menos.

Os atletas, em protesto ao que acontecia nas arquibancadas, ficaram tocando bola no meio-campo nos últimos 15 minutos até que o apito final soou.

Bizarro! Após o jogo entre Hoffenheim e Bayern ser paralisado por conta de protestos nas arquibancadas, os times voltaram a campo e trocaram passes entre si! Nada de jogo. Só passes, resenha e tempo passando… #AlemãoFOXSports pic.twitter.com/sb74iWx2R4 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) February 29, 2020

Com a bola rolando, um dos principais destaques do jogo foi Philippe Coutinho. O brasileiro anotou dois gols (os de número 4 e 5). Completaram o marcador Gnabry, Kimmich, Joshua Kirkzee e Leon Goretzka.