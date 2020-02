BBB20: Após barraco, #ForaBocaRosa fica em primeiro lugar nos trending topics do Twitter | BBB

Bianca Andrade (Foto: Reprodução/Rede Globo)





Após barraco na casa do BBB20 durante a madrugada desta sexta-feira, 3, o público se mostrou insatisfeito com a postura da blogueira Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. A hashtag #ForaBocaRosa chegou a alcançar o primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil.

Tudo começou quando Mariana Gonzalez descobriu o plano dos homens contra as Digital Influencers que têm namorado ou marido. A ideia era fazer elas “se queimarem” falando ou fazendo algo que comprometesse o relacionamento.

Logo as mulheres foram tomar satisfação com Hadson, Felipe e Lucas. Após briga, Bianca se mostrou pendendo para o lado dos homens, até mesmo criticando a união entre as mulheres da casa, o que desagradou o público.

Na ocasião, Bianca chegou a classificar a atitude de Manu Gavassi, que confrontou os homens, como “muito retardada” e a se referir à reação das mulheres como “filme”. “Você tinha que ver a algazarra. Elas ficaram lá dentro ‘girl power, girl power’. Eu fiquei: quê isso? é um filme?”, disparou.

