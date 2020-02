BBB20: Babu, Lucas e Victor Hugo se enfrentam no paredão – Bastidores

Antes de entrar na casa, os brothers contaram como se sentiriam ao disputar a preferência do público.

Na noite de formação de paredão de ontem, Lucas foi indicado pelo líder Guilherme e foi direto para a berlinda. Marcela, que já estava no paredão desde a decisão da prova do líder na última quinta-feira, disputou a prova “Bate e Volta” com Babu e Victor Hugo, os dois mais votados pela casa. A ginecologista levou a melhor na dinâmica de sorte e escapou do voto popular. Com isso, Babu, Lucas e Victor Hugo se enfrentam no paredão triplo que será decidido na próxima terça-feira, dia 18.

Antes de entrar na casa, os três se imaginaram emparedados e falaram pela primeira vez sobre como seria disputar a permanência na situação mais temida do BBB. Para Babu, o paredão representa um momento de apreensão no jogo. O ator, que está em seu segundo paredão, não acreditava que passar por várias berlindas seria a garantia de vencer o programa: “a todo momento estou tentando me divertir. Vou ficar triste se o jogo acabar, mas vida que segue”, explicou na época.Lucas também imaginava que enfrentar o paredão seria a parte mais difícil do confinamento. “Espero que o público esteja do meu lado”, refletiu. Victor Hugo acreditava que estar no paredão era sinal de que algo não estava certo no jogo e que, se fosse indicado pela casa, mudaria sua atitude no reality: “eu não pretendo ficar me lamentando, quero dar a volta por cima e pensar no que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo”, observou.

O BBB20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar segundas, terças, quintas, sextas e sábados, após ‘Amor de mãe’, quartas, após o “Segue o Jogo”, e domingos, após o “Fantástico”.

Com informações da assessoria da TV Globo.