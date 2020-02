BBB20: Daniel e Ivy contam informações de fora da casa para brothers; saiba o que rolou | BBB

Ao contar para as sisters acreditarem em Marcela, a médica chorou e foi abraçada pelo participante; (Foto: Reprodução/BBB)





A entrada dos participantes escolhidos pelo público na Casa de Vidro rendeu novidades e informações estratégicas sobre o mundo lá fora para os brothers e sisters do BBB20. Ivy e Daniel contaram tudo para os confinados , que receberam informes do público durante a confinação.

Os participantes chegaram por volta das 2 horas da madrugada desta quarta-feira. Ivy e Daniel se apresentaram aos brothers e declararam estarem muito felizes por entrarem na casa.

Logo em seguida, começaram conversas sobre o mundo aqui fora. Ivy contou para Manu que ela está namorando o engenheiro Igor Carvalho Rodrigues. Em seu primeiro dia de confinamento, a atriz pediu Igor em namoro. A sister comemorou e foi ovacionada com gritos de “Tá namorando, tá namorando!”.

Daniel continuou a conversa ao disparar para as sisters confiarem em Marcela. “Acreditem nela, por favor”, disse em seguida o brother, que abraçou a médica emocionada com a fala. Ele também fala para Pyong sobre a situação de sua esposa, Samy, que está grávida. “Falaram que tinha nascido, mas não nasceu”, disse ao youtuber, que chorou.

O ator acalmou os brothers que questionaram sobre a saída de Petrix na casa ao invés de Hadson. Ao conversar com Babu e Pyong, Daniel ressaltou a necessidade do ginasta sair no Paredão naquele momento e pediu calma aos participantes. Ivy também comentou sobre o caso para as sisters da casa. “Foi preciso sair primeiro o Petrix”.

O novo brother repassou mais informações sobre o plano criado por Hadson, Petrix, Lucas e Felipe de conquistar uma das meninas comprometidas na casa. “As atitudes dele não eram legais, eles falavam mal das gurias”. As sisters seguiram tentando entender a situação com Daniel, que segue a conversa. “Eles não prestam, esses machos. Eles não respeitam vocês”, conta, sendo aplaudido em seguida.