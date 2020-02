BBB20: durante briga, brothers desmentem estratégia articulada contra Mari | BBB

Brothers e sisters discutiram sobre plano amoroso elaborado por homens da casa contra Mari; (Foto: Reprodução/BBB20)





Após a formação do Paredão quádruplo neste domingo, 02, as sisters discutiram sobre permanência na casa devido a indicação de Hadson. Ele é um dos cabeças no suposto plano amoroso que tem como foco atingir Mari Gonzalez e seu relacionamento com o ex-BBB Jonas. A ideia era fazer com que a influencer traísse o namorado na casa.

Gizelly estava no Quarto Céu junto de Marcela e decidiram conversar com a sister sobre o plano. Mari não conteve o choro ao ouvir o plano da “macholândia” e desabafou sobre Felipe, Hadson e Lucas. “Eles manipularam tudo”.

As mulheres da casa se unem e ressaltam apoio entre si. Flayslane foi uma das mais indignadas, incentivando, em quase toda a conversa, a unir as sisters em uma conversa com os brothers. “Não vou fingir que não aconteceu nada. Se a gente tiver que dividir a casa entre homem e mulher, tudo bem”

As sisters vão até a área externa da casa. Bianca é a primeira a chegar no local e questiona ao paraense se ele é sempre sincero com ela e Mari, no que ele responde que sim. Flayslane insiste em perguntar qual o plano envolvendo o relacionamento de Mari. Hadson logo nega e a discussão começa entre os participantes.

O momento mais esperado. As meninas descobrem todo o plano sujo e vão tirar satisfações. Que noite meus amigos! #BBB20 pic.twitter.com/RRZIfFOqZO

Marcela resolve explicar frente a todos sobre o plano; Hadson continua a negar e Felipe se intromete, no que Gizelly afirma: “Ninguém está falando com você”. Rafa pede para que o brother seja “um pouco menos machista”, no que Hadson segue dizendo que está tranquilo.

Após a discussão, Mari conversa com Flay sobre Lucas e diz que prefere ficar afastada do brother por enquanto. A cantora então comenta sobre a importância da sister ouvir os dois lados da história. “Você não escutou ele, só Gizelly e Marcela”.

Enquanto isso, a obstetra conversou com Thelma, Gizelly e Pyong sobre o fato. “Toda vez que uma mulher levantar sua voz, vai ter gente duvidando”. Hadson desabafou após a briga. “Aquela cidadã (Rafa) falou que sou machista. Isso é me julgar”, disse em prantos enquanto detonava Marcela e Gizelly, que revelou o plano para as sisters da casa. No entanto, se mostrou tranquilo. “Não vou me explicar e você vai ver que não vou sair”, referindo-se ao Paredão da semana.