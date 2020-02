BBB20: Felipe Neto afirma que sabe informações a “nível cadeia” sobre participantes | BBB

“Como não posso trazer à tona, não quero falar nada sobre a pessoa”, disse Felipe no Twitter (Foto: Reprodução/Instagram/Felipe Neto)





O youtuber Felipe Neto revelou nesta quarta-feira, 5, em sua conta do Twitter, que sabe informações a “nível cadeia” sobre um participante do Big Brother Brasil 20 (BBB20). Apesar de não revelar o nome nem qual a história, o tweet foi o suficiente para gerar repercussão nas redes sociais.

“Tem um(a) participante desse BBB que vocês não vão me ver comentar sobre. Isso acontece porque sei mais do que devia sobre a pessoa, o que me leva a saber coisas do seu íntimo que para mim são repugnantes. Como não posso trazer à tona, não quero falar nada sobre a pessoa. É isso”, afirmou o Digital Influencer.

Sobre o assunto









Ainda na publicação, a blogueira Dora Figueiredo se pronunciou sobre o assunto, afirmando saber de mais outra pessoa com histórias comprometedoras. “Na casa tem duas pessoas que eu sei de histórias absurdas nível cadeia, mas não tem como falar, né…”, comentou. Com isso, Felipe Neto respondeu: “Putz, tu sabe de 2??? Eu sei de 1… É “nível cadeia” também, mas como é Brasil acaba sendo “nível cesta básica”…”, escreveu.

No post, Bruna Marquezine manifestou curiosidade: “Eu sofro de curiosidade aguda! Que raiva!”, disse. Após toda a repercussão, Felipe Castanhari, youtuber do Canal Nostalgia, também se pronunciou: “A galera acha que é simples sair imputando crimes a um participante do BBB. Por mais que a gente saiba de histórias, só isso não é suficiente, precisaríamos ter alguma prova contundente de que os relatos são verdadeiros”.

>>> Confira tudo o que acontece na casa mais vigiada do país