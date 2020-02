BBB20: Gabi dedica liderança às mulheres do Brasil | BBB

Sisters da casa comemoram liderança de Gabi (Foto: Reprodução/BBB)





Após quatro horas de resistência, a prova do líder da madrugada desta sexta-feira, 7, nomeou a dupla Gabi e Guilherme como vencedores da semana. Os participantes deverão escolher entre si quem vai ocupar o cargo de líder da semana e quem ganhará R$ 10 mil em dinheiros e cupons para compra.

As participantes se reuniram no centro do gramado em um círculo, colocaram a mão no centro e levantaram em coro: “Por todas as mulheres do Brasil!”

A comemoração teve direito a um mergulho coletivo na piscina. Mari e Flayslane acompanharam os vencedores. “Por mim, por nós, pelas mulheres do Brasil. Pela Xepa, que vai para o VIP também. E por justiça!”, vibrou Gabi.

O casal logo passou a especular sobre a decisão de quem irá para a Xepa e quem irá para o VIP. Gabi e Guilherme listaram as sisters que teriam que ficar no mesmo grupo que Lucas, Felipe e Hadson. “Eu não queria as meninas junto com esses caras”, declarou. Os dois citam Manu, Mari, Rafa, Bianca, Flayslane e Ivy. “Vai sobrar uma. Não dá para deixar só uma, é isso que estou querendo te dizer”, afirmou Guilherme.

A previsão é de que os dois decidam entre a imunidade e o prêmio de R$ 10 mil na noite desta sexta-feira, 7.

Sororidade é alta na edição

A união entre as participantes da vigésima edição do reality está rendendo cenas de sonoridade feminina. Grande parte das sisters está unida entre si e tenta evitar conversas com Hadson, Felipe e Lucas após os brothers articularem um plano machista contra as comprometidas da casa.

A ideia era que Mari Gonzalez, influencer que namora o ex-BBB Jonas, traísse o namorado durante o confinamento com Lucas.