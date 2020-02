BBB20: Manu Gavassi fala sobre traição de ex-namorado abusivo e web associa a Chay Suede | BBB

Manu Gavassi contou no BBB20 que foi traída de “maneiras bizarras” por ex-namorado (Foto: Reprodução/Rede Globo)





A cantora e atriz Manu Gavassi contou tudo sobre a traição de um ex-namorado, durante a madrugada desta quarta-feira, 5, no BBB20. Após a entrada de Ivy e Daniel, novos participantes escolhidos pela Casa de Vidro, a artista e os colegas de confinamento descobriram diversas informações sobre o que Hadson, Felipe e Lucas falavam sobre as mulheres da casa. Com a descoberta da trama, considerada machismo por Manu, ela se sentiu à vontade para desabafar sobre um ex-companheiro.

Manu revelou que após o término ela foi vista como a recalcada e que o ex-namorado, o seu primeiro amor, passou a ser endeusado pelo Brasil. Na ocasião ela ainda disse que foi traída. A atriz Cleo Pires afirmou, por meio do Twitter, saber de quem Manu falava. A web logo associou o ex ao cantor e compositor Chay Suede. Após a repercussão, ele trancou os comentários das últimas fotos do Instagram, impossibilitando os usuários da rede social comentarem. Além disso, o número de seguidores caiu.

“Namorei uma pessoa que me traía horrores e das maneiras mais bizarras do mundo, mas eu dizia ‘ele me ama, ele vai mudar’. Até que um dia ele virou na minha cara e falou: ‘Todo cara na tua vida vai te trair, então se eu fosse você ficava comigo, porque você ama”, revelou.

“Depois ele foi endeusado pelo Brasil e eu, Manu, fui a recalcada por anos. Eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é o machismo, que é passarem a mão, (dizerem) que ‘é normal, menino age assim com mulher, trai mesmo’. Vai trair na minha cama mesmo e está tudo bem porque me ama”, finalizou a cantora.

No Twitter, vários usuários relacionaram os comentários a Chay Suede. “Pra quem não sabe o Chay chifrava horrores a Manu com a Laura Neiva. Manu e Chay moravam juntos e a Manu chegou a pegar os dois no quarto”, escreveu uma usuária do Twitter. Confira tweets:

Pra quem não sabe o Chay chifrava horrores a Manu com a Laura Neiva. Manu e chay moravam juntos e a Manu chegou a pegar os dois no quarto. #BBB20

— aleco salamalan (@gabskauff) February 5, 2020

toma aí seus OTARIOS que amam ficar endeusando esse escroto do chay suede no twitter #BBB200 #BBB20 pic.twitter.com/PCauhyXNzb

— (@portelagx) February 5, 2020

“Todo homem vai te trair, agradeça que eu te amo.” Chay Suede para Manu Gavassi #BBB20

— Leona (@LeonaDivaa) February 5, 2020

