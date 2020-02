BBB20: O amor está no ar! – Bastidores

Um mês já se passou na casa mais vigiada do país.

Um mês se passou e o “Big Brother Brasil 20” já arrebatou muitos corações, dentro e fora da casa. No confinamento, dois casais seguem apaixonados e trocando beijos e juras de amor um pelo outro por todos os cantos: Gabi Martins e Guilherme, que inauguraram o namoro na edição, e Marcela e Daniel, o segundo casal da temporada. Tem, inclusive, os amores platônicos de Victor Hugo. Também já aconteceu pedido de namoro a distância: Manu Gavassi mandou a mensagem para seu par pelas câmeras do programa e recebeu dos ex-integrantes da Casa de Vidro a notícia de que ele tinha aceitado o pedido.

Sem saber que tudo isso poderia acontecer, antes mesmo de entrarem na casa, os brothers já estavam no clima de romance quando posaram para um ensaio especial com o tema “amor”. Será que os cliques ainda vão inspirar a formação novos casais? As fotos já estão disponíveis no site de imprensa.

O BBB20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar segundas, terças, quintas, sextas e sábados, após “Amor de Mãe”, quartas, após o “Segue o Jogo”, e domingos, após o “Fantástico”.