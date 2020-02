BBB20: Petrix é eliminado da casa com mais de 80% dos votos | BBB

Petrix foi eliminado do Big Brother Brasil 2020 (BBB20) com 80,27% dos votos (Foto: Reprodução/Rede Globo)





O ex-ginasta Petrix foi eliminado no paredão quádruplo desta terça feira, 4, do Big Brother Brasil 2020 (BBB20). Com 80,27% dos votos, Petrix angariou uma das maiores rejeições em todas as edições do BBB. Hadson teve 18,63% do total, Pyong foi rejeitado por 0,66% do público, e Babu era o escolhido para sair por apenas 0,44% dos votantes.

A estadia de Petrix foi marcada por polêmicas e protestos do público: a conduta inapropriada do ex-brother levou a Polícia a entregar intimação na sede da Rede Globo para o ex-ginasta prestar depoimento a respeito de supostos casos de assédio dentro da casa. Um bar em Fortaleza ainda ofereceu caipirinha a R$ 0,98 para o público acompanhar a votação desta terça, em evento intitulado “Tchau Petrix Day”.

Apesar da saída do ex-ginasta, o número de participantes na casa deve aumentar esta noite: logo antes da eliminação foi anunciado que o ator Daniel e a modelo Ivy foram selecionados pelo público, entre os participantes da Casa de Vidro, para ingressar no reality show.