Parece que o quarto eliminado do BBB 2020 será Lucas

Enquetes do Paredão BBB 20 mostram o favoritismo de Lucas em deixar o reality show do programa Big Brother Brasil, edição 20.

O participante tem causado bastante revolta após se juntar com Prior, Hadson e Pétrix e tramar uma situação que envolvesse as garotas comprometidas do BBB para que ficasse mal vistas aos olhos dos telespectadores.

Recentemente Lucas se envolveu em outra polêmica no Big Brother, o jovem decidiu não doar estalecas para a Xepa.

Nos sites especializados em votações do BBB e redes sociais, Lucas lidera com média de 57,54% dos votos, já Victor Hugo é o segundo mais votado com 39,10% e Babu está sendo mais querido com 3,36%.