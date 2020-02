Bel Kutner será Celestina, em “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

A novela é criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Uma dama-de-companhia fiel. Assim é Celestina, personagem de Bel Kutner, em Nos Tempos do Imperador, próxima trama das seis, com estreia prevista para março. A personagem é a pessoa mais próxima da imperatriz do Brasil, Teresa Cristina (Leticia Sabatella), e não hesita em se dedicar integralmente à mulher de Dom Pedro II (Selton Mello).

Leia também:

Vaza possível logomarca da novela “Nos Tempos do Imperador”

Gravações de “Nos Tempos do Imperador” acontecem no Rio e na Bahia

Conheça a personagem de Gabriela Medvedovski em “Nos Tempos do Imperador”

Nos Tempos do Imperador é criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, e tem direção artística de Vinícius Coimbra. A previsão de estreia é para março.