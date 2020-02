“Betty, a feia em NY”: resumos dos capítulos 21 a 25 de fevereiro – Bastidores

Para Betty, não é um dos melhores dias.

Capítulo 21, segunda-feira, 24 de fevereiro

Armando foge desesperado pelas ruas de Nova York, depois que Cookie Glam se mete numa briga de transformistas. Ele pede ajuda a Betty que o resgata em um táxi e o leva para sua casa. Armando fica muito agradecido a Betty por lhe emprestar uma roupa de seu pai. Ricardo vai para um hotel com duas garotas do clube de transformistas. Elas o deixam amarrado no quarto do hotel e levam todos os seus pertences. Daniel se aproveita de Patrícia ao perceber que ela bebeu demais. Maria Lúcia diz a Marcela que duvida que Armando seja o homem de sua vida. Hugo mostra a Marcela o vídeo de Armando vestido de “Drag Queen”. Marcela fica comovida ao saber que Armando fez de tudo para salvar a V&M. Betty e Armando pedem um empréstimo no banco. Armando leva Betty ao restaurante italiano que ia com o pai quando era criança. Hugo dá um carro de presente para Fábio. Inês, preocupada, diz a ele que alguém viu Fábio beijando uma modelo. Hugo exige que ela diga quem foi que viu.

Capítulo 22, terça-feira, 25 de fevereiro

Para Betty, não é um dos melhores dias; Hugo declara guerra contra ela e Marcela a despreza. Seu único alívio é uma foto com Armando, embora logo se decepcione. Hugo pressiona Fábio e ele o convence que Betty está mentindo. Maria Lúcia descobre através das cartas que Marcela e Armando não são compatíveis. Armando pede a Ricardo que vá a Miami visitar uma importadora de tecidos que vende barato. Sofia quer induzir Giovas a se interessar por Jenny. aura Maria, embora não admita, fica com ciúmes. Patrícia compra roupa na loja Mogollon’s market. Bertha segue Patrícia e compra os mesmos modelos. Ricardo avisa Armando que os tecidos são exatamente os que Hugo escolheu, porém o pagamento tem que ser à vista. Betty se preocupa, mas Armando aprova a compra.

Capítulo 23, quarta-feira, 26 de fevereiro

Sem ouvir Betty, Armando e Ricardo se deixam levar por impulsos. Com muito dinheiro em jogo, negociam com um estranho e não sabem o que os espera. Ao chegarem a Miami encontram os escritórios da MBS vazios e percebem que forma vítimas de um golpe. Os temores de Betty se tornam realidade quando Armando fala que foram enganados. Nícolas tem medo de ser prejudicado e diz a Betty que seu chefe não deve saber qual é o capital da “BAR”. Daniel exige ver os relatórios financeiros da empresa, mas Betty age com firmeza e não entrega o relatório. Patrícia enfurece ao ver Bertha vestida igual que ela. Ao chegar em casa encontra uma ordem de despejo. Giovanny, para impressionar Jenny, a convida para dar uma volta no carro de Armando e ela dirige o veículo.

Marcela sente que Armando está escondendo algo e decide viajar a Los Angeles.

Capítulo 24, quinta-feira, 27 de fevereiro

Armando pede a Betty que assine um termo de garantia assegurando que se a V&M não tiver condições de quitar suas dívidas, a BAR é que irá embargá-la. Betty aceita, mas muda de opinião ao ler o documento. Com tantos erros de Armando, Betty se sente traída e pede demissão da V&M. Armando congita a possibilidade de entregar a presidência a Daniel mas Ricardo pede a leque pense em outra opção. Jenny bate o caro de Armando e Giovás não tem coragem de contar ao patrão o que aconteceu. O pelotão decide ajudá-lo. Hugo ouve uma ligação telefônica de Fábio, o segue e o flagra em um café com uma mulher. Fábio mente e apresenta a jovem como sua irmã. Nícolas se faz passar por Jordan Branch, um importante homem de negócios e solicita a amizade de Patrícia no Facebook.

Capítulo 25, sexta-feira, 28 de fevereiro

A vida de Armando na V&M se torna caótica depois que Betty pede demissão e ele decide abrir mão da presidência. Ricardo procura Betty em sua casa e tenta convencê-la a voltar para a empresa. Ele fala que Armando está muito mal e pensa em deixar a presidência, mas nem assim consegue convencê-la. Ao mesmo tempo Betty recebe flores de seu chefe. Acontece o casamento de Hugo e Fábio. Romina na verdade é esposa de Fábio e quer impedir que a cerimônia se realize. Betty vai até o local onde está acontecendo o casamento decidida a falar com Armando mas é impedida de entrar. Ela se disfarça de garçonete usando a mesma máscara que todos estão usando na festa e chega perto de Armando no momento em que ele vai dizer toda a verdade ao pai. Armando a reconhece e fica feliz. Betty aceita voltar para a empresa desde que ele não lhe diga mais mentiras. Sofia precisa conseguir dinheiro para que Giovás convide Jenny para jantar em um restaurante de luxo e mente para Charlie par que lhe empreste a quantia que precisa.

“Betty, a feia em NY” é exibida de segunda a sexta, nas novelas da tarde do SBT.