BG conquista o primeiro lugar isolado em Salvador, Vitória e Belo Horizonte – Audiência da TV

O jornalístico é liderado por Silvye Alves e Cristal em Goiânia.

Nesta terça-feira, dia 18/02, o Balanço Geral garantiu a liderança absoluta em Salvador, Belo Horizonte e em Vitória. Já o quadro A Hora da Venenosa garantiu o primeiro lugar isolado em Goiânia, Belo Horizonte e Brasília.

Em Vitória, no ar das 11h51 às 14h01, o jornalístico, apresentado por Douglas Camargo, marcou 18 pontos de média, pico de 23 pontos e share de 40%, consolidando o primeiro lugar absoluto. A concorrente ficou com 12 pontos de média, ou seja, a Record TV ficou com 50% a mais de audiência que a segunda colocada.

Em Salvador, comandado por Adelson Carvalho, o programa, que foi ao ar das 11h51 às 15h16, conquistou a liderança isolada ao alcançar 15 pontos de média, pico de 19 pontos e share de 35%, contra 10 pontos de média da segunda colocada. Com estes índices, a emissora também registrou audiência 50% maior que a da concorrente.

O jornalístico ainda consolidou o primeiro lugar absoluto em Belo Horizonte. Das 11h51 às 15h16, o programa, apresentado por Mauro Tramonte e Garcia Júnior, registrou 11 pontos de média, pico de 14 pontos e share de 30%. A segunda colocada ficou com 10 pontos de média.

A Hora da Venenosa, com Poliana Rozado e Garcia Júnior, garantiu a liderança isolada. No ar das 14h15 às 15h10, a atração registrou 11 pontos de média, contra 9 pontos de média da segunda colocada.

Já em Goiânia, o quadro A Hora da Venenosa, que teve apresentação de Silvye Alves e Cristal, garantiu a liderança isolada com dois pontos de vantagem sobre a concorrente. No ar das 14h27 às 15h16, a atração registrou 10 pontos de média, contra 8 pontos de média da segunda colocada.

O Balanço Geral GO, no ar das 11h51 às 15h16, manteve a boa audiência e ficou com 9 pontos de média, pico de 11 pontos e share de 24%, conquistando a vice-liderança isolada. A terceira colocada ficou com 5 pontos de média.

E, em Brasília, A Hora da Venenosa também foi líder absoluta. O quadro, que foi ao ar das 14h16 às 15h11, conquistou 10 pontos de média, contra 9 pontos de média da segunda colocada. A apresentação foi de Henrique Chaves e Sabrinna Albert.

O Balanço Geral DF, em seu horário completo, das 11h51 às 15h16, consolidou o segundo lugar isolado com o dobro da média terceira colocada, com placar de 8 pontos a 4, além de pico de 12 pontos e share de 19%.

Fonte: Kantar Ibope Media / Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia

Com informações da assessoria de imprensa da Record TV.