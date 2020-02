Bilionário russo quer comprar o Fortaleza, mas já estuda outra alternativa

​Já é sabido que o bilionário russo Ivan Savvids tem o interesse de comprar o ​Fortaleza. Porém, caso o desejo não se concretize, o dono do clube grego PAOK estuda outras alternativas, como destaca o ​blog do Perrone.

Hoje em dia só se fala que o Flamengo está em outro patamar, mas o Fortaleza, depois da chegada do Ceni, também está, guardadas as devidas proporções, é claro. A torcida, que sempre foi sensacional, hj tem a oportunidade de demonstrar toda sua grandeza em jogos internacionais. https://t.co/ZkYiaazDVY — Analista de desempenho (@DeDesempenho) February 14, 2020

Equipes da Europa e até do México, que não foram reveladas, poderiam ser o destino de seus euros. Também não se descarta que o magnata invista em algum outro time do futebol brasileiro. O Fortaleza leva vantagem sobre concorrentes de fora do país pelo fato de Savvids querer ter negócios no Brasil, principalmente no ramo do turismo. No entanto, é fato que seus parceiros sabem da burocracia existente para consolidar investimentos em diversas áreas dentro do Brasil.

Rogério Ceni praticamente levou o fortaleza pro auge… — J.P🔴⚫ CRF (@JooPedr72485801) February 15, 2020

Além disso, existe a natural barreira do convencimento aos dirigentes do Leão nordestino. O presidente do clube, Marcelo Paz, vê na assinatura de uma parceria ou de um contrato de patrocínio um negócio mais rápido e viável, já que a venda da instituição dependeria de uma mudança estatutária a ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. Representantes de Savvids pensam em desembarcar no Ceará ao final do mês para conversar com a cúpula do Fortaleza e tentar se reunir com integrantes do governo brasileiro para debater outros investimentos.

