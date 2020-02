Com organização dos amigos Alex do Conceição e Denisson de Oliveira, o bloco Aí Se Eu Te Pego saiu às ruas em sua quinta edição, contando em 2020 com novidades para os foliões. Com animação da Banda LK um animado arrastão aconteceu alegrando as comunidades dos Povoados Conceição e também do Curral do Meio, sendo a agremiação apoiada totalmente pelo advogado Valério Beltrão.