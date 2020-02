A Prefeitura de Igreja Nova através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na tarde desta quinta-feira, 20, a partir das 15 horas, na Praça Frei Clemente Sagan, uma prévia carnavalesca com familiares e pacientes atendidos na rede municipal que juntos com os colaboradores da pasta, proporcionarão momentos de muita alegria e animação. A enfermeira Silvana Porangaba, lembra que o período é de festa, mas os cuidados com a saúde são levados aos igreja-novenses durante todo o ano.