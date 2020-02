Bloco do Vasco desfile com foliões animando o carnaval 2020 em Neópolis

O terceiro dia de frevo na cidade sergipana de Neópolis, que se transforma durante a folia momesca na capital sergipana do frevo, contou com a participação do Bloco do Vasco, onde mais de mil pessoas acompanharam o bloco do time de coração.

Saindo da Chácara Miranda na Rua Odir Ribeiro em frente ao Hospital de Neópolis, o bloco contou com a musa do time na carro principal e mais de 500 foliões com a camisa do clube.

Segundo um dos organizadores do bloco do Vasco, conhecido por Tonho de Bariguinha, foi satisfatório ver o bloco do Vasco sair pelas ruas de Neópolis, pois, para tudo ter sido realizado teve que contar com uma equipe que trabalhou dia e noite, onde os participantes do bloco contribuíram muito para que tudo isso acontecesse.

“Parabéns a todos era o que desejava a todo o momento os organizadores”.

Com informações Ed Sousa