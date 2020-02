Boa fase do Flamengo de Jorge Jesus “incomoda” e Luxemburgo alfineta treinador português

O Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro e promete ir com força em todas as competições que for disputar na temporada de 2020. Em entrevista ao canal ​Fox Sports, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, avaliou o trabalho de Jorge Jesus e relembrou um momento em que o Mister quase passou por uma eliminação precoce.

Luxemburgo citou o jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Emelec, onde o Rubro-Negro perdeu a partida de ida pelo placar de 2 a 0. Ainda sem algumas das principais peças que conquistaram o continente alguns meses depois, o Fla reverteu o placar no Maracanã, diante de sua torcida, e levou a decisão da vaga para os pênaltis.

“​O Jesus, quando vem para o Flamengo, no início foi muito perigoso, porque seria tudo ao contrário, o que estaríamos falando aqui, se aquele pênalti do Emelec fosse dado. Seria complicado. Aquilo lá deu uma segurança para o Jesus. Dali para frente ele contratou jogadores”, relatou Luxemburgo, referindo-se a um suposto pênalti reclamado e não marcado para a equipe equatoriana.

Luxemburgo está triste porque em 4 meses o Mister Jorge Jesus ganhou a taça que ele nunca ganhou mesmo trabalhando praticamente a vida toda na América do Sul. pic.twitter.com/50eFB0dLSX — Um Flamenguista 🖤❤️ (@Um1Flamenguista) February 11, 2020

O atual comandante do Palmeiras ainda relatou que o equilíbrio de forças no futebol brasileiro deixou de existir a partir do momento em que o Flamengo trouxe jogadores de nível internacional, que estavam atuando na Europa, como, por exemplo, os laterais Rafinha e Filipe Luís. “Nunca se teve no Brasil cinco jogadores que jogaram a Champions League no mesmo time ao mesmo tempo”, concluiu.