Boninho alerta participantes da casa de vidro para usarem informações com “sabedoria” | BBB

Boninho na casa de vidro (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)





Confinados desde o último sábado, 1° de fevereiro, os participantes da casa de vidro do BBB20 receberam a visita de Boninho, diretor do programa, nesta segunda-feira, 3. O responsável pelo entretenimento esteve no local para orientar os possíveis brothers a usarem as informações que estavam recebendo do público com “sabedoria” quando entrassem no jogo.

“Uma coisa ou outra pode falar, não tem problema, mas sejam malandros”, orientou o diretor, afirmando ainda que os participantes da casa principal iriam querer saber como estavam do lado de fora, se eram queridos ou não, e chegou a sugerir que eles “mentissem” quanto ao tempo que estavam confinados. Boninho ainda aconselhou para que os concorrentes a vaga no BBB20 usassem as informações a favor deles, evitando ao máximo irem ao paredão. “Se liguem, se divirtam”, orientou por fim.

A casa de vidro, localizada no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, recebe diariamente a visita de dezenas de pessoas que, do lado de fora, usam artifícios como cartazes para passarem informações aos confinados, pedindo para que eles alertem os participantes da casa principal quanto ao jogo. A casa é composta por Ivy, Renata, Caon e Daniel, que participam de uma votação para garantir a entrada no programa. Os dois mais votados pelo público entram no jogo nesta terça-feira, 4.

No twitter, a visita de Boninho a casa de vidro chegou a estar entre os assuntos mais comentados do Brasil. Apesar de não proibir oficialmente que os confinados passem informações para os participantes da casa principal, o diretor recebeu críticas do público, que alegou uma “indução” da parte dele.