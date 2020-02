Botafogo desiste de contratar atacante do São Paulo; clube abre negociação para renovar com zagueiro

​O ​Botafogo está de técnico novo. Nesta quarta-feira (12), o clube confirmou a contratação do experiente Paulo Autuori para a vaga de Alberto Valentim, que não resistiu à derrota pelo placar de 3×0 no clássico para o Fluminense. Enquanto novo comandante terá tempo para treinar a equipe por conta da eliminação precoce na Taça Guanabara, a diretoria trabalha para qualificar o grupo.

Um dos alvos da alta cúpula é buscar nomes para o setor ofensivo para o elenco, que em breve terá o acréscimo do japonês Keisuke Honda. O Botafogo estava de olho e muito próximo de confirmar a contratação de Gabriel Novaes, mas o atacante que pertence ao São Paulo não irá desembarcar em General Severiano. Membro do comitê executivo do Alvinegro, Ricardo Rotenberg, em entrevista à Rádio Brasil, revelou que a negociação com o atleta, que tem passagens pelos espanhóis Barcelona B e Córdoba, não foi concluída.

De acordo com o dirigente, o Botafogo não gostou das cláusulas impostas pelo clube paulista no contrato de empréstimo e abriu mão de seguir em frente com o negócio. Caso acertasse com Gabriel Novaes, o Alvinegro teria que pagar 100% dos salários do atacante, além de não poder utilizar o jogador nas partidas contra o São Paulo. “Queremos mudar essa cultura”, disse Rotenberg.

Parabéns!

Muito bem ler isso!

Já q pagamos os salários dos profissionais,não tem pq não usarmos eles! — Jonas fogo (@tonjteodoro) 12 de fevereiro de 2020

Enquanto a negociação com Gabriel Novaes foi interrompida, o Botafogo abriu conversas para renovar o contrato de Marcelo Benevenuto, que vem se destacando em 2020, segundo revelou o ​site Lance!. O zagueiro, de 24 anos, que assumiu a titularidade após o retorno de Gabriel para o Atlético-MG, tem vínculo somente até o próximo dia 31 de dezembro, podendo assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe no meio do ano. A expectativa é que as tratativas sejam intensificadas na próxima semana.

Foto do corpo do texto: Tetê Viviani/saopaulofc.net/Divulgação