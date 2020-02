Botafogo não pode repetir erros e precisa contratar o novo técnico ‘pra ontem’

​Por mais que não estivesse valendo nada, o clássico vovô teve suas consequências. Alberto Valentim não conseguiu resistir as pressões externas e internas e foi demitido logo após o final da partida. Depois de mais um vexame no estadual, a diretoria alvinegra julgou que era insustentável a permanência do técnico no clube.

O ​Botafogo de Valentim nunca mostrou bom futebol, e não vinha dando indícios de evolução ao longo das partidas. Essa demissão está certíssima, porém, atrasada alguns meses. O Glorioso perdeu uma pré-temporada inteira sob o comando dele.

Agora que ele finalmente saiu, o Botafogo tem que correr atrás do tempo perdido. Devido à eliminação precoce da Taça Guanabara, a equipe terá um período de descanso de 19 dias até o próximo jogo do estadual. O ideal seria que a contratação do novo treinador fosse o mais rápido possível para conseguir dar ao novo comandante uma pequena pré-temporada para treinar o time e estabelecer sua ideia de jogo.

Hoje é o dia ideal pra mandar o Valentim embora. Botafogo vai ter duas semanas só pra treinar com o novo técnico. Um que barre o Cicero, de preferência. — Gabriel De Luca (@Biel_dluca) February 9, 2020

Acima de tudo, o nome a ser escolhido tem que ser bem pensada. Já deu de treinadores medíocres, sem ambições e sem padrão de jogo. Se o Botafogo realmente quiser lutar para alguma coisa esse ano terá que ser criativo. Logicamente o orçamento limitado é um empecilho, mas Alberto Valentim era uma opção barata que acabou saindo cara, com quase o rebaixamento do Brasileirão 2019, eliminação da Taça Guanabara, pagamento de R$ 1 milhão na multa rescisória e meses de trabalho perdido.