Botafogo seguirá com média de idade bastante baixa mesmo com chegada de Touré

​A torcida do ​Botafogo está ansiosa. Afinal, tudo indica que, neste domingo, o clube possa anunciar a contratação de Yaya Touré. E, como destaca matéria do jornal ​O Globo, mesmo com a chegada do marfinense do meia marfinense de 36 anos, a média de idade do Alvinegro permanecerá bastante baixa.

Essa novela acaba nunca ? Vem Yaya 🔥⚫⚪ — Vamo Vamo Botafogo 🔥🔥 (@jonathanreisno1) February 23, 2020

Já com o japonês Keisuke Honda, outro grande reforço para 2020, o atual elenco do Fogão tem média de idade de 22,9 anos. Se Touré desembarcar em General Severiano, este número subirá pouco, para 23,1 anos, se mantendo abaixo do que era em 2019 – 24,4.

Só esperando o Yaya assinar pra ir na loja do Botafogo deixar o meu rim 💰🇨🇮 — Brenno S/A Honda (@Brenno86016858) February 23, 2020

Esta diminuição na média em relação ao ano passado se explica pela saída de nomes com idade mais avançada, como Diego Souza Soza e Gilson. Sem contar, claro, o maior aproveitamento de nomes oriundos das categorias de base e a chegada de reforços jovens, contrabalançando com Honda e, claro, Touré. O time só volta a campo no próximo domingo, quando estreará no segundo turno do Campeonato Carioca recebendo o Boavista.

Para mais notícias do Botafogo, clique ​aqui.