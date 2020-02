Botafogo veta empréstimo de atletas ao Santa Cruz e refaz lista; Lucas Campos será liberado

​No início do mês, o Santa Cruz estava interessado no empréstimo de quatro atletas do ​Botafogo, após o êxito da negociação do lateral-direito Warley. O meio-campista Marcus Vinícius, os volantes Gustavo Bochecha e Fernandes e o atacante Lucas Campos eram os alvos do clube. No entanto, o Glorioso parece ter mudado de ideia, visto que refez a lista dos jogadores que irão ser cedidos para a equipe pernambucana.

De acordo com as informações do site ​Superesportes, um dos integrantes do Comitê de Futebol do Alvinegro, Ricardo Rotenberg, afirmou que o único jogador da primeira lista que pode ser emprestado ao Tricolor do Arruda é o atacante Lucas Campos. “Nós pretendemos emprestar o Lucas Campos”, disse. Sendo assim, o Glorioso nomeou outros dois atletas diferentes em relação aos que foram solicitados pela Cobra Coral.

Conforme o dirigente a nova lista dos atletas, que foram oferecidos ao Santa Cruz, inclui o zagueiro Helerson, o volante Wenderson e o atacante Vinícius Tanque, emprestado ao Cartagena, da Espanha. “Na verdade, dessa lista aí, nós oferecemos Helerson, o Lucas Campos, o Vinícius Tanque, que acabou agora na Espanha e fez até fez gol. Nós estamos à disposição, o Santa Cruz é quem não definiu”, completou.

Além disso, Rotenberg explicou que o meia Marcos Vinícius foi emprestado Botafogo-SP até junho e garantiu que o volante Gustavo Bochecha não será cedido ao clube pernambucano. “O Marcos Vinícius acabou indo para o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Bochecha, com a mudança de técnico, a gente está avaliando se ele vai ficar ou não conosco. Provavelmente, é capaz do Bochecha ir pra um clube da Série A. Mas não oferecemos ele. Nós também não podemos obrigar o jogador a ir para um clube”, finalizou.

Créditos foto de capa: ​Vítor Silva/Botafogo/Divulgação