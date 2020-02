Botafogo x Boavista | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Na Taça Guanabara, o ​Botafogo sequer chegou à semifinal. Agora, estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, buscando uma reversão de expectativa. Neste domingo, o adversário é o Boavista, que chegou à final da etapa anterior da competição, sendo parado apenas pelo Flamengo.

​Ficha técnica Botafogo x Boavista​ Data ​01/03/2020 ​Hora ​19h (horário de Brasília) ​Local ​Nilton Santos, no Rio de Janeiro ​Árbitro ​Paulo Renato Moreira da Silva Coelho ​Onde assistir ​SporTV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Botafogo Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Danilo Barcelos (Guilherme Santos); Thiaguinho, Alex Santana e Bruno Nazário; Luiz Fernando (Danilo Barcelos), Cícero, Luís Henrique.​ ​Boavista ​Klever; Wellington Silva, Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Erick Flores e Michel; Tartá, Jefferson Renato e Caio Dantas.

Ainda sem Honda, o Fogão também não poderá contar com o centroavante Pedro Raul. Com isso, Cícero deve ser novamente improvisado no setor. Como precisa de mais poder ofensivo, Luiz Fernando tende a ser novidade no ataque. Esta será apenas a segunda partida da equipe sob o comando de Paulo Autuori, que na estreia empatou em 1 a 1 com o Náutico, mas avançou à terceira fase da Copa do Brasil com vitória nos pênaltis.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​BOTAFOGO BOAVISTA​ ​Botafogo 2 x 1 Resende (30/01) ​Fluminense 0 x 1 Boavista (01/02) ​Botafogo 1 x 0 Vasco da Gama (02/02) ​Boavista 2 x 1 Volta Redonda (08/02) ​Caxias 1 x 1 Botafogo (05/02)* ​Boavista 1 x 1 Volta Redonda (16/02) ​Fluminense 3 x 0 Botafogo (09/02) ​Boavista 0 x 2 Chapecoense (19/02)* Náutico 1 (3) x (4) 1 Botafogo (19/02)*​ ​Boavista 1 x 2 Flamengo (22/02)

O Fogão entrará em campo enlutado após a morte de Valdir Espinosa. O ex-treinador, que vinha ocupando a função de gerente de futebol do clube, morreu aos 72 anos após complicações de uma cirurgia no abdômen. Ele lutava contra um câncer de intestino.

*Copa do Brasil