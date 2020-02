Botafogo x Vasco da Gama | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​A fase classificatória da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, vai chegando ao seu final. Pois neste domingo, ​Botafogo e ​Vasco da Ga​ma fazem um clássico que pode ser decisivo para as pretensões das duas equipes. Pela penúltima rodada, os dois times entram em campo com apenas um interesse: vencer.

Ficha técnica​ Botafogo x Vasco da Gama​ ​Data 02/02/2020​ ​Hora ​16h (horário de Brasília) ​Local ​Nilton Santos, no Rio de Janeiro ​Árbitro ​Alexandre Vargas Tavares de Jesus ​VAR ​Marcelo de Lima Henrique ​Onde assistir ​Globo e Premiere

O Alvinegro, com seis pontos em quatro jogos (duas vitórias e duas derrotas), chegou ao final de semana na quarta colocação do Grupo A, atrás de Boavista, Flamengo (ambos com sete) e Potuguesa (seis). Ou seja, se não ganhar e os dois primeiros colocados fizerem sua parte, a vaga estará perdida. No caso do Cruzmaltino, quarto no Grupo B, a situação é ainda pior. Se não bater o rival, estará eliminado independentemente de resultados paralelos, uma vez que tem apenas quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas), cinco a menos que o Volta Redonda, que ocupa o segundo posto da chave.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Botafogo Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos;Cícelo, Thiaguinho, Bruno Nazário e Luiz Fernando; Pedro Raul e Rhuan (Luis Henrique).​ ​Vasco da Gama ​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Raul e Gabriel Pec; Talles Magno, Marrony (Ribamar) e Cano.

O Botafogo tem a chance de repetir a escalação que bateu o Resende de virada, no meio da semana, por 2 a 1. Agora, se o técnico Alberto Valentim assim deseja, poderá recolocar o jovem Luis Henrique no ataque na vafa de Rhuan. Uma coisa, porém, é certa: Bruno Nazário e Pedro Raul, bastante elogiados pelo comandante, estão com lugar garantido nesse time.

O Vasco, que teve um dia a menos de descanso e vem de derrota em casa (1 a 0) para a Cabofriense, busca um milagre. Para tanto, depois de mais uma atuação bastante ruim de seu setor ofensivo, não se pode descartar mudanças por parte do treinador Abel Braga. Neste caso, Ribamar seria o nome a entrar no setor para jogar ao lado de Talles Magno e Cano.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​BOTAFOGO VASCO DA GAMA​ ​Botafogo 1 x 1 Ceará (08/12)* ​Vasco 1 x 1 Chapecoense (08/12)* ​Volta Redonda 1 x 0 Botafogo (18/01) ​Vasco 0 x 0 Bangu (19/01) ​Madureira 2 x 0 Botafogo (21/01) ​Vasco 0 x 1 Flamengo (22/01) ​Botafogo 3 x 1 Macaé (26/01) ​Boavista 0 x 1 Vasco (25/01) ​Botafogo 2 x 1 Resende (30/01) ​Vasco 0 x 1 Cabofriense (31/01)

Quem vai ganhar ninguém sabe, mas é fato que, já neste final de semana, poderemos ter um ou dois gigantes eliminados de forma precoce da Taça Guanabara.

*Brasileirão 2019