Brasil x Uruguai | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta quinta-feira (6), a ​Seleção Brasileira Sub-23 entra em campo para uma partida de caráter decisivo pelo pré-Olímpico. Após de estrear no quadrangular final com um empate, o time de André Jardine sabe que precisa da vitória contra o Uruguai, que também chega pressionado ao confronto. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Brasil x Uruguai ​Motivo: ​Quadrangular final do Pré-Olímpico da Colômbia ​Data: ​06/02/2020 ​Hora: ​20h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Alfonso López, em Bucaramanga (COL) ​Árbitro: ​Eber Aquino (PAR) ​Onde assistir: ​SporTV

Prováveis escalações



​Provável Brasil: ​Ivan, Guga, Nino, Bruno Fuchs e Iago; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha. ​Provável Uruguai: ​Arruabarrena; Rodriguez, Gularte, Laborda e Oliveros; Ugarte, Sanabria, Santiago Rodriguez, Ginella; Federico Viñaz e Diego Rossi.

Após promover três mudanças na linha defensiva para o confronto contra a Colômbia, Jardine retorna com o lateral-direito Guga no lugar de Dodô, fora do duelo por dores no tornozelo. Na frente, a comissão técnica mantém o quarteto formado por Pedrinho, Antony, Paulinho e Cunha, com Pepê, autor de três gols no torneio, como opção no banco de reservas.

A Celeste Olímpica, por sua vez, conta com um reforço importante para este compromisso. Seu camisa 10, Diego Rossi, volta ao time após cumprir suspensão no jogo contra a Argentina.

Últimos jogos na competição

​

​Brasil Uruguai​ ​Brasil 1 x 0 Peru (19/01) ​Paraguai 0 x 1 Uruguai (19/01) ​Uruguai 1 x 3 Brasil (22/01) ​Uruguai 1 x 3 Brasil (22/01) ​Brasil 5 x 3 Bolívia (28/01) ​Bolívia 3 x 2 Uruguai (25/01) ​Paraguai 1 x 2 Brasil (31/01) ​Uruguai 1 x 0 Peru (28/01) ​Colômbia 1 x 1 Brasil (03/02) ​Argentina 3 x 2 Uruguai (03/02)

Com um desempenho ofensivo muito forte, a Seleção Brasileira fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento: quatro vitórias em quatro jogos, com 11 gols anotados. O ponto fraco foi a fragilidade defensiva, vazada cinco vezes. Já o Uruguai chegou ao quadrangular final com uma campanha bem oscilante/irregular, de duas derrotas e duas vitórias, passando como segundo colocado de sua chave apenas nos critérios de desempate.