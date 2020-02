Brasileirão Feminino começa com favoritismo concentrado em São Paulo; veja candidatos

​Consideravelmente reforçado e expandido em relação à temporada passada, o Brasileirão Feminino 2020, de início programado para o próximo sábado (8), tende a ser a melhor e mais disputada edição dos últimos anos. Entre selecionáveis repatriadas e veteranas mudando de camisa, o mercado do ​futebol feminino foi bastante agitado e surpreendente. Com base nos elencos montados, longevidade, apoio e infra-estrutura do projeto, apontamos quais são os principais favoritos ao maior título nacional da modalidade nesta temporada. Confira:

Corinthians

É impossível não tratar o Corinthians como maior candidato ao título brasileiro. É o atual vice-campeão da competição – foi derrotado na decisão contra a Ferroviária nas penalidades -, mas conquistou o Paulistão e a Libertadores em 2019. Manteve a comissão técnica, grande parte de seu excelente e vitorioso elenco, e ainda contratou uma das melhores jogadoras da Seleção: ​a meio-campista Andressinha. Franco favorito.

Ferroviária



De vasta tradição no futebol feminino, a Ferroviária foi quem mais dificultou a vida do Timão em 2019. Além de conquistar o Brasileirão, a equipe grená foi finalista da Copa Libertadores, esta vencida pelo rival alvinegro. Manteve boa parte do time-base de 2019 e segue comandado pela excelente Tatiele Oliveira, eleita melhor treinadora do campeonato nacional no ano passado. É a equipe que melhor sabe o ‘caminho das pedras’ para frear uma soberania do Corinthians.

São Paulo

REFORÇO NO ATAQUE! Glaucia, ex jogadora do Santos, é um dos reforços do São Paulo. Na temporada passada, pelo campeonato brasileiro, a atleta atuou em 17 jogos e conseguiu a incrível marca de 14 gols e 14 assistências. Seja bem vinda, Glaucia, desejamos sucesso no tricolor! ♥ pic.twitter.com/C0bo7SS2UG — Base Soberana (@basesoberana) January 6, 2020

O São Paulo sofreu perdas importantes em relação ao seu elenco da temporada passada, com ​a craque Cristiane rumando ao Santos e a meia Ary Borges se transferindo ao Palmeiras. Ainda assim, conseguiu montar um grupo competitivo e experiente para 2020, trazendo reposições à altura para seu modificado sistema ofensivo: a centroavante Glaucia, melhor de sua posição no Brasileiro de 2019; e Duda, recentemente convocada à Seleção.

Fique de olho em: Palmeiras, Santos e dupla Gre-Nal

O Palmeiras reativou o projeto do time feminino e garantiu alguns reforços bem interessantes, trazendo Ary Borges e Ottilia do São Paulo e a experiente lateral Rosana, da Ferroviária. Já o Santos, de vasta tradição e pioneirismo na modalidade, vem com um time bastante modificado em relação a 2019, mas com duas aquisições de peso: Cristiane e Thaisinha. Por fim, os dois representantes do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio, podem surpreender no torneio.

