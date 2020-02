Brasileiro é “cortado” por Zidane no Real Madrid; atleta não entra em campo há cerca de um mês

Antes de enfrentar o Manchester City, pela partida de ida das oitavas de final da ​Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid entrará em campo neste sábado (22) pelo Campeonato Espanhol visando defender a liderança da competição. Os merengues duelarão contra o Levante, fora de casa. Na divulgação da lista de relacionados para a partida, uma ausência chamou a atenção da torcida.

O técnico Zinedine Zidane deixou o atacante brasileiro Rodrygo de fora dos convocados pela quarta vez seguida. A última vez que o jovem defendeu o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol foi no dia 26 de janeiro, portanto, quase um mês atrás. Na ocasião, a equipe venceu o Valladolid pelo placar de 1 a 0. Gareth Bale é outra ausência na lista, por ter sofrido uma gastroenterite.

Confira a lista de relacionados do Real Madrid para o jogo contra o Levante

​Goleiros: Courtois, Areola e Altube

Zagueiros: Éder Militão, Sergio Ramos e Varane

Laterais: Carvajal, Marcelo e Mendy

Meias: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James Rodríguez e Isco

Atacantes: Hazard, Benzema, Lucas Vázquez e Vinícius Júnior

O Real Madrid está apenas um ponto na frente do Barcelona na tabela de classificação de ‘La Liga’. A equipe rival receberá o Eibar, também neste sábado (22). Estará será a 25ª rodada do Campeonato Espanhol, que antecederá o clássico entre as duas equipes que ocupam o topo da tabela. O jogo entre Real e Barcelona acontecerá na próxima semana, no dia 1º de março, no estádio Santiago Bernabéu.