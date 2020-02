Braz faz postagem enigmática com eventual reforço para o sistema ofensivo e movimenta torcida do Fla

​O Flamengo vive uma fase espetacular e acumula títulos desde o ano passado. Nesta quarta-feira (26), o time pode levantar mais um caneco: a Recopa. O Mengão jogará em um Maracanã mais uma vez lotado diante do Independiente del Valle para conseguir conquistar o torneio internacional. Internamente, a diretoria Rubro-Negra ainda busca alguns reforços pontuais e segue de olho no mercado da bola.

Na tarde desta segunda-feira (24), Marcos Braz usou seu ​Twitter oficial para realizar uma postagem enigmática; o vice-presidente de futebol ​flamenguista respondeu um internauta com um vídeo dele conversando com o meio-campista Renato Augusto, revelado pelo clube da Gávea e que joga atualmente no Beijing F.C., da China. A publicação deixou a torcida do Mengão agitada e já sonhando com uma possível nova contratação.

No começo desta noite, o dirigente do Fla desconversou no Ninho do Urubu e disse que é amigo do jogador e, consequentemente, a conversa não era “nada demais”. Porém, os torcedores do Fla conhecem muito bem o homem forte do futebol e sabe que ele gosta de interagir na internet para saber a aprovação dos reforços. Foi assim com outros atletas, quando o clube estava em negociação.

Renato Augusto É MUITO mais bola que o Diego HOJE. Na Copa do Mundo de 2018, foi o melhor jogador do Brasil contra a Bélgica. Contrataria sem pensar duas vezes se fosse dentro do orçamento do clube. Contrato de Diego termina em dezembro; não renovaria e agradecia por tudo. — BastidoresCRF (@BastidoresFla) February 24, 2020

Renato já respondeu para amigos mais próximos que gostaria de um dia vestir as cores Rubro-Negras novamente, já que guarda um enorme carinho da instituição que o revelou para o futebol. Se houver alguma chance de contratação, o Flamengo certamente estará atento a possibilidade. Essa diretoria do Mais Querido adota a filosofia de não descartar qualquer chance de reforços e, neste caso, não seria diferente. O meia recebe algo em torno de R$ 800 mil de salário no futebol asiático.