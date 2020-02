Bruna Marquezine deve voltar às novelas em produção escrita por JEC – Bastidores

A atriz continua com as portas abertas na Globo e prestigiada por diretores.

Bruna Marquezine, que a TV Globo negou que não teve o contrato renovado, deverá voltar às novelas no fim do ano. O nome dela está sendo cogitado para a novela de João Emanuel Carneiro. A obra sucederá “Um Lugar Ao Sol”, de Lícia Manzo, e tem estreia prevista para novembro.

Resta saber se Marquizine aceitará ao convite ou se vai continuar querendo se dedicar apenas ao streaming daqui pra frente.

Segundo Flávio Ricco, do UOL, com contrato de longa duração ou apenas por obra, o fato é que Marquezine continua com as portas abertas na Globo e prestigiada por diretores.

A produção da novela de João Emanuel Carneiro (JEC) começará em março. No elenco já estão confirmadas as atrizes Lília Cabral e Letícia Colin. A obra será dirigida por Carlos Araújo e Gustavo Fernandez.