Buscando alternativa a Éverson, Santos sonda goleiro de R$ 2 milhões; proposta agradou atleta

​ O goleiro Rafael iniciou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro em 2002. Após seis anos, assinou contrato como profissional. Durante sua trajetória na Raposa, entrou em campo 112 vezes com a camisa azul e branca. O atleta , que também já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, tinha uma ótima relação com o clube mineiro e sempre exaltava a equipe celeste.

Porém, nas últimas semanas, a situação entre o jogador e o time esfriou após o goleiro ter acionado o Cruzeiro na Justiça do Trabalho devido aos atrasos de salários. Posteriormente , prometeu que iria retirar o processo e acertar com a diretoria a rescisão de contrato. Após demonstrar o interesse em deixar o elenco de Adilson Batista, alguns times mostraram o desejo em contar com o seu futebol.

De acordo com as informações do jornalista ​Afonso Guimarães , o empresário do goleiro, Fábio Mello, revelou que o atleta recebeu sondagens de Portugal. Por outro lado, a proposta não chamou a atenção do jogador, visto que deseja permanecer no Brasil. O representante ainda disse que a proposta do ​Santos foi o que realmente agradou Rafael. Sendo assim, tudo indica que o Peixe terá um novo reforço nos próximos dias.

​ Ainda conforme a apuração do jornalista, o Santos só ficará com o atleta em caso de rescisão por parte do Cruzeiro . A rescisão até estava encaminhada, porém, após o monitoramento do Atlético-MG, a diretoria recuou. No entanto, o Peixe e o goleiro estão pensando positivo com relação as tratativas . Com contrato válido até 2021, o jogador é avaliado no mercado em 500 mil euros, cerca de R$ 2,3 milhões.

