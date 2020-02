Buscando alternativa a Henrique, Cruzeiro volta à carga por meia e Adilson revela: ‘tem dinâmica’

​ Em busca de volantes para conseguir completar o plantel do técnico Adilson Batista e, consequentemente, disputar a temporada, o ​Cruzeiro foi atrás de Foguinho, do Criciúma. No entanto, o clube catarinense não gostou nada da sondagem e foi logo tratando o atleta como inegociável neste momento. Mas, a Raposa segue tentando a transferência do jogador, já que Henrique foi emprestado ao Fluminense.

De acordo com as informações do jornalista Rafael Arruda, do site ​Superesportes, tudo indica que as conversas estão estagnadas há mais de uma semana. Além disso, no último contato com a equipe, o clube celeste chegou a colocar à disposição o lateral-direito Luiz Gustavo, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o volante Guilherme Liberato para tentar avançar nas tratativas.

Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma Esporte Clube/Divulgação

Por sua vez, o Criciúma não aprovou os nomes selecionados pela Raposa e manifestou interesse em Judivan, ou seja, mais uma vez, não chegaram a um acordo, visto que a equipe mineira não liberou o atacante de 24 anos, utilizado pelo treinador em cinco dois jogos da temporada atual. Novamente, o Cruzeiro apresentou alternativas de negócio, e o Tigre, até o momento, não deu retorno.

A pedido do comandante celeste, o Cruzeiro segue em busca da contratação. Em entrevista ao portal de notícias, Adilson revelou ter observado o jogador. “Sobre o Foguinho, falei com Roberto Cavalo. Ele disse: ‘belíssimo jogador’. O Ocimar Bolicenho, diretor de futebol do Cruzeiro, estava na B no ano passado pelo Londrina e conhece todos esses jogadores. Que tenha e dê dinâmica, é isso que a gente quer”, disse.

O #Cruzeiro voltou “à carga” para contratar o volante Foguinho, que pertence ao #Criciúma. O time mineiro quer o jogador em definitivo, mas há um problema a ser resolvido. Um débito de R$ 250 mil da Raposa com o Tigre pela compra do lateral-direito Ezequiel, em 2016. pic.twitter.com/gKV5LqwEgA — Vai-e-Vem (@vaievem_futebol) February 7, 2020