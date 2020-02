Buscando jogador do perfil de Arrascaeta, Fla tem interesse em meia do Barcelona

​Se o elenco do Flamengo no ano passado era ótimo, agora ficou muito melhor. Jorge Jesus tem muitas opções para rodar o elenco quando for preciso. O sistema ofensivo ganhou vários concorrentes de peso e os titulares terão que “suar sangue” se quiser permanecer entre os 11 iniciais. A única peça que ainda não tem no elenco é de um meia ofensivo com estilo parecido com o de Arrascaeta.

A contratação para este setor não é considerada como urgência, mas o Mengão já está de olho para trazer um jogador com características parecidas no meio do ano. Segundo o jornalista ​Gustavo Henrique, a diretoria flamenguista continua muito interessada no meio-campista Rafinha Alcântara, do Barcelona. O atleta não deve permanecer no clube espanhol e acendeu o sinal de alerta do Fla.

Ainda de acordo com o repórter, é bem possível que os dirigentes flamenguistas possam tentar sua contratação novamente na janela de julho. O interesse é antigo e também existe um interesse do atleta em jogar no Rubro-Negro novamente. Antes de rumar ao futebol do Velho Continente, ele atuou muito jovem nas categorias de base do clube carioca. O Barça pede R$ 17 milhões de euros (R$ 79,9 milhões para negociá-lo).

No ano passado, o craque já tinha ​declarado abertamente o desejo de atuar no Mais Querido do Brasil e revelou que comemorou bastante os títulos conquistados pelo Rubro-Negro: “Acompanhei e fiquei muito feliz, até porque tenho muitos amigos no clube, com esse título do Brasileirão e a Libertadores. É um sonho poder vestir um dia a camisa da seleção (risos). É uma seleção. Realmente, hoje em dia, esse time é uma seleção. Não sei se é a curto ou a longo prazo, mas é uma vontade, ainda mais nesse momento maravilhoso do Flamengo”.