Buscando substituto para Marco Ruben, Athletico faz propostas por atacantes de Santos e Grêmio

​O ​Athletico-PR corre contra o tempo para contratar reforços de olho na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A diretoria tem até a próxima sexta-feira (28) para inscrever jogadores no torneio sul-americano e está em busca de nomes no mercado da bola. Após saídas de peso, o técnico Dorival Júnior, que na última semana ainda perdeu Rony para o Palmeiras, espera por novas opções.

Uma das prioridades do Furacão é contratar um centroavante. A posição está sem um titular consolidado desde a saída de Marco Ruben, que retornou para o Rosário Central. Até o momento, o único jogador à disposição para a posição é o jovem Guilherme Bissoli, de 22 anos, com pouca experiência no futebol profissional. Diante deste cenário, o Athletico-PR fez propostas de atletas da Série A. A informação é do​ jornalista Alexandre Praetzel, no site Yahoo Esportes.

A grande barreira tem sido altos valores no mercado. O primeiro alvo do Furacão para resolver os problemas ofensivos foi o colombiano Fernando Uribe, do Santos. O atacante recebe R$ 550 mil por mês na Vila Belmiro e o clube paranaense propôs um empréstimo, assumindo o pagamento de R$ 180 mil do salário. O presidente do Peixe, José Carlos Peres, no entanto, não gostou da oferta e acabou rejeitando.

E quinta-feira a CBF irá divulgar a tabela do Campeonato Brasileiro. — Gabriel – Garra Athletico (@GarraAthletico) 24 de fevereiro de 2020

Na sequência, o Athletico-PR tentou a contratação de André, que está fora dos planos do Grêmio para 2020. A oferta salarial foi mais baixa do que a proposta por Uribe e uma nova recusa aconteceu. O centroavante tem um vencimento mensal de R$ 280 mil no Tricolor Gaúcho. O diretor de futebol athleticano, Paulo André, que confirmou a busca por reforços, já deixou claro que o clube não fará loucuras no mercado.