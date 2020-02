Caedu abre novas vagas de emprego disponíveis em São Paulo e Rio Grande do Sul

A Caedu está presente no mercado há 43 anos, por meio do empreendedorismo de seu fundador Vicente da Palma, que iniciou suas atividades em janeiro de 1975

“A Caedu está presente no mercado há 43 anos, por meio do empreendedorismo de seu fundador Vicente da Palma, que iniciou suas atividades em janeiro de 1975 no bairro do Brás, em São Paulo. Aliando experiência e modernidade, a Caedu oferece aos seus clientes moda a preços acessíveis com mix de produtos completos para toda a família. A rede possui mais de 60 lojas só no estado de São Paulo.”

“Existimos para proporcionar acesso à moda à família brasileira da classe C, com qualidade e preços justos de um jeito alegre e acolhedor, respeitando o esforço de cada cliente para estar em nossas lojas”.

“Buscamos eficiência através de padrão e qualidade. Cada atitude deve ser pautada no entendimento profundo da capacidade, necessidade e reflexo desta ação no negócio. Nossas ações devem seguir nossos princípios básicos de baixo custo operacional, para entregarmos nossa proposta de valor ao cliente: melhor relação preço/qualidade dos produtos nas lojas”.

Cargos disponíveis

Supervisor de Vendas

Supervisor de Vendas Trainee

Auxiliar Logístico

Operador de Loja – PCD

Fiscal de Loja

Líder Operacional

Especialista DBA

Especialista de Infra

Consultor de Sistemas

Analista de BI

Supervisor de Produtos

Gerente de Loja Trainee

Atendente de Help Desk

Analista Contábil

de Comunicação Interna e Organização De Eventos

Técnico de Manutenção Regional

Inscrição

Os interessados podem saber mais e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/caedu/vagas